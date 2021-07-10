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10 июля, источник: ТАСС

Агентство ЕС удвоит масштабы операции на границе с Белоруссией из-за нелегальной миграции

Frontex также предоставит Литве экспертов, которые помогут национальным властям в сборе данных о незаконных пересечениях границы и поддержат обмен оперативной информацией.

Источник: AP 2021

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю границ Frontex вдвое увеличит масштаб своей операции на границе Литвы с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции. Об этом говорится в размещенном в субботу на официальном сайте агентства заявлении.

«В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Белоруссией Frontex значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе», — указали в агентстве, подчеркнув, что масштаб операции «увеличится более чем вдвое».

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«Frontex также предоставит Литве экспертов, которые помогут национальным властям в сборе данных о незаконных пересечениях границы и поддержат обмен оперативной информацией», — подчеркивается в заявлении.

Агентство также направит в Литву в помощь пограничникам балтийской республики вертолеты, сообщила президентская пресс-служба по итогам обсуждения в формате видеозвонка вопросов борьбы с нелегальной миграцией, которое провели президент Литвы Гитанас Науседа и руководитель агентства Фабрис Леггери.

«Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии», — говорится в сообщении.

1 июля агентство направило на границу Белоруссии с Литвой и Латвией 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Как рассказали тогда ТАСС в пресс-службе Frontex, эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4−5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально, что в 5−6 раз больше, чем за весь прошлый год. Поэтому литовское правительство попросило Frontex о помощи.

На минувшей неделе Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов. По ее данным, с начала года в Литве были задержаны 822 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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