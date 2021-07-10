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10 июля, источник: Lenta.Ru

Капитана нарушившего российскую границу эсминца признали «защитником Украины»

На Украине наградили капитана британского эсминца Defender, нарушившего российскую границу у берегов Крыма. Об этом сообщает газета «КП в Украине».

Источник: AP 2021

Винсент Оуэн получил медаль «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021. Награду вручил командующий военно-морскими милами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Церемония награждения прошла в одесском Доме офицеров.

23 июня британский эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы.

Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

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