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01:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Кубы увеличили срок изоляции для прибывающих из-за границы

Куба на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки с 15 июля ужесточит ограничения для прибывающих из-за рубежа.

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Источник: AP 2021

Самостоятельно путешествующие иностранные туристы и граждане Кубы должны будут находится на самоизоляции 14 дней после приезда, сообщил агентству Prensa Latina директор департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дуран.

До введения этого требования срок обязательной изоляции составлял семь дней. Господин Дуран напомнил о примере некоторых стран, где обязательная изоляция длится до трех недель. В отношении туристов, приезжающих на курорты по путевкам, норма не действует. Они должны сдать ПЦР-тест. Также он заявил о необходимости ограничить количество багажа на одного пассажира самолета.

В начале июля на Кубе изолировали более 150 российских туристов с положительным результатам теста на COVID-19, у 52 из них подтвердился коронавирус. 6 июля большинство россиян на Кубе выпустили из изоляции после отрицательных тестов.

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