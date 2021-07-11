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17:26 (мск), источник: ТАСС

Помпео считает, что Байден занимает слабую позицию по теме кибератак

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден занимает слабую позицию по теме кибератак. Такое мнение в воскресенье выразил бывший госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Источник: Reuters

В ходе прошедшего в июне российско-американского саммита в Женеве лидеры двух стран договорились вести диалог по теме кибербезопасности, глава Белого дома в ходе своей пресс-конференции заявил, что представил российской стороне список из 16 сфер важнейшей инфраструктуры, которые не должны подвергаться нападениям хакеров. По мнению Помпео, определение «16 неприкосновенных сфер» оставляет уязвимыми американские компании, которые работаю в других сферах.

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По мнению бывшего главы Госдепа, США необходимо проводить такую политику, при которой последствия для других стран будут перевешивать потенциальные выгоды от их действий. «Надо убедиться, что они [страны] понимают, что им придется заплатить реальную цену», — сказал Помпео.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.

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