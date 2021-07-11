Помпео считает, что Байден занимает слабую позицию по теме кибератак

17:26 (мск), источник: ТАСС
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В ходе прошедшего в июне
По мнению бывшего главы Госдепа, США необходимо проводить такую политику, при которой последствия для других стран будут перевешивать потенциальные выгоды от их действий. «Надо убедиться, что они [страны] понимают, что им придется заплатить реальную цену», — сказал Помпео.
Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению
Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его