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01:15 (мск), источник: Известия

«Действие и солидарность» лидирует в Молдавии после обработки 75% протоколов

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» лидирует на досрочных парламентских выборах в Молдавии. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Центральная избирательная комиссия страны (ЦИК) после обработки 75,12% протоколов с избирательных участков.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным ЦИК, избиратели отдали за «Действие и солидарность» 46,74% голосов, за блок «Коммунисты и социалисты» — 31,21%. У партии «Шор» — 6,95%. Остальные кандидаты не могут пока преодолеть избирательный порог.

Согласно кодексу о выборах, он составляет 5% для партий или других общественно-политических организаций, для избирательного блока — 7%, а для независимых кандидатов — 2%.

Избирательные участки закрылись в Молдавии в 21:00. На брифинге после их закрытия председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил заявил, что выборы прошли в нормальном режиме, без серьезных нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования.

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Свыше 2 тысяч избирательных участков на территории страны открылись в 07:00. За ходом выборов следили более 2,4 тыс. наблюдателей, в частности представители СНГ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Евросоюза, а также России, США и других стран. Также 150 пунктов для голосования работали в 36 странах.

В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией «Действие и солидарность», которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком «Коммунисты и социалисты», его возглавили два бывших президента страны — лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.

Парламентские выборы могут считаться состоявшимися, так как явка превысила 33,3%.

Досрочные выборы парламента в Молдавии были назначены после того, как президент республики Майя Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. За этим в конце апреля последовал роспуск парламента страны, где пропрезидентская партия контролировала 15 мест из 101.

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