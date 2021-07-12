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00:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Кубы призвал сторонников выйти против уличных демонстрантов

В городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос и других населенных Кубы проходят протесты против бездействия властей во время пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с обращением в связи с протестами, призвав коммунистов выходить на улицы в местах, где происходят провокации.

Источник: Reuters

«Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни», — цитирует ТАСС кубинского президента.

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Протесты начались 11 июля, в день, когда в Кубе было отмечено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Reuters и AFP оценивают число участников протестов в несколько тысяч.

В числе лозунгов, которые скандируют протестующие — «Свободу», «Долой коммунизм», а также призывы обеспечить медикаментами, вакцинами и прекратить голод, сообщает Miami Herald.

В столице Кубы Гаване были замечены оснащенные пулеметами автомобили силовых структур, сообщает Reuters. Господин Диас-Канель объявил заявил, что власти не позволят «никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию» (цитата по «РИА Новости»).

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