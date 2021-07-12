Президент Кубы призвал сторонников выйти против уличных демонстрантов

«Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни», — цитирует ТАСС кубинского президента.
Протесты начались 11 июля, в день, когда в Кубе было отмечено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Reuters и AFP оценивают число участников протестов в несколько тысяч.
В числе лозунгов, которые скандируют протестующие — «Свободу», «Долой коммунизм», а также призывы обеспечить медикаментами, вакцинами и прекратить голод, сообщает Miami Herald.
В столице Кубы Гаване были замечены оснащенные пулеметами автомобили силовых структур, сообщает Reuters. Господин Диас-Канель объявил заявил, что власти не позволят «никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию» (цитата по «РИА Новости»).