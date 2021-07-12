02:18 (мск), источник: Известия
В России появится единое тарифное законодательство
В России появится единое тарифное законодательство. В конце июня первый
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Для реализации предусмотренных документом принципов регулирования будет сформирована законодательная база, ее основой станет принятие Единого тарифного закона. Он сейчас дорабатывается, сказали в антимонопольной службе.
Концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. Срок может быть увеличен по заявкам органов регулирования или компаний, отметили в ФАС.
Также в числе изменений — сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия. Сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные «качели», уточнили в антимонопольной службе. Для внедрения этих изменений, например, нужно внести поправки в правительственные постановления об основах ценообразования в каждой из сфер.
В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки нацпроектов), снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением «эталонного» принципа их формирования, и создание Единой тарифной платформы.