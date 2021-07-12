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02:18 (мск), источник: Известия

В России появится единое тарифное законодательство

В России появится единое тарифное законодательство. В конце июня первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период. Ее подготовила ФАС, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе.

Источник: Известия

Для реализации предусмотренных документом принципов регулирования будет сформирована законодательная база, ее основой станет принятие Единого тарифного закона. Он сейчас дорабатывается, сказали в антимонопольной службе.

Там добавили, что все положения концепции в один закон уместить невозможно, поэтому параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы.

Концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. Срок может быть увеличен по заявкам органов регулирования или компаний, отметили в ФАС.

Также в числе изменений — сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия. Сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные «качели», уточнили в антимонопольной службе. Для внедрения этих изменений, например, нужно внести поправки в правительственные постановления об основах ценообразования в каждой из сфер.

В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки нацпроектов), снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением «эталонного» принципа их формирования, и создание Единой тарифной платформы.

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