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04:00 (мск), источник: ТАСС

Трамп обвинил Байдена в безответственном подходе к выводу войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Войска США после прихода к власти президента Джо Байдена оставляют в Афганистане вооружение и оборудование на миллиарды долларов, которое попадает в руки радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил в воскресенье предыдущий американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Далласе (штат Техас).

Источник: AP 2021

«Он [Байден] оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас “Талибан” устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — подчеркнул Трамп.

В начале июля в Пентагоне заявили, что контингенты США и НАТО покинули базу Баграм. Ряд американских СМИ тогда сообщил, что власти Афганистана не были заранее предупреждены об этом.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что американские военные не уведомляли афганское руководство о времени передислокации из соображений безопасности, добавив, что подобное оповещение «было бы безответственно».

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после сделанного 14 апреля Байденом заявления о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на начало июля, США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что радикалы наращивают темпы наступления.

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