Трамп обвинил Байдена в безответственном подходе к выводу войск из Афганистана

04:00 (мск), источник: ТАСС
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«Он [Байден] оставляет оборудование на миллиарды долларов. Я говорил генералам, что хочу вернуть каждый гвоздь, хочу вернуть все танки. Вместо этого сейчас “Талибан” устраивает парады с нашим оружием, которое Джо Байден оставил им. Это позор», — подчеркнул Трамп.
В начале июля в Пентагоне заявили, что контингенты США и НАТО покинули базу Баграм. Ряд американских СМИ тогда сообщил, что власти Афганистана не были заранее предупреждены об этом.
Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после сделанного 14 апреля Байденом заявления о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на начало июля, США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что радикалы наращивают темпы наступления.