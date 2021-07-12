Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 июляВсемирный день бортпроводника, основание Мариинского театра, день рождения The Rolling Stones и другие знаменательные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
1660 лет со дня рождения принцессы Дианы
04:20 (мск), источник: Известия

Восточную Сибирь защитят от гиперзвукового оружия

Минобороны приняло решение о перевооружении 41-ой дивизии противовоздушной обороны на новейшие зенитные комплексы, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Один из ее полков перевооружают на С-400 «Триумф», а остальные будут оснащены модернизированными комплексами С-300ПМ-2 «Фаворит», способными сбивать баллистические ракеты, а в перспективе — и гиперзвуковое оружие.

Источник: Известия

41-я дивизия ПВО прикрывает от ударов с воздуха регионы Восточной Сибири. Ее штаб находится в Новосибирске, а зона ответственности распространяется на Новосибирскую и Иркутскую области, а также на Красноярский край и Хакасию.

Новейшие С-400 уже поступили на вооружение 590-го гвардейского зенитно-ракетного Львовского полка. Он расположен в Новосибирске, там же, где и управление соединения. Остальные полки находятся в Ангарске Иркутской области, в Абакане и в Красноярском крае, они получат модернизированные «Фавориты».

Так, на прошлой неделе российское военное ведомство сообщило, что 1534-й зенитно-ракетный полк (дислоцируется в Иркутской области) до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2.

С-300ПМ-2 — глубокая модернизации базовой С-300, разработанная в середине прошлого десятилетия. Обновленная система получила радиолокационную станцию обнаружения (РЛС), станцию подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт. «Фаворит» может использовать более современные и мощные боеприпасы, чем С-300.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Устроить цену: в России появится единое тарифное законодательство
Получат на орехи: в этом году цены на дикоросы могут заметно вырасти
Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу
Аналитики назвали россиянам сроки для накопления миллиона рублей
Коронавирус начнут лечить по новой схеме
Ученый объяснил бессимптомное течение коронавируса
Президент Кубы призвал сторонников выйти против демонстрантов
Преследующий крокодила окунь попал на видео в Австралии
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Горячие темы на Авто
Хроника вакцинации... 356
Вероятно запрещённая в РФ террористическая организация. 319
Пора на митинги . Конституция не работает . 182
Вопрос --(воскресный ) 148
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 604
Город Вечной Любви 490
Забавные картинки 482
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 416
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
Где живет 47-летний Губин
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
5 домашних дел, которые стоит сделать, пока не чувствуете запахов
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь