Восточную Сибирь защитят от гиперзвукового оружия

41-я дивизия ПВО прикрывает от ударов с воздуха регионы Восточной Сибири. Ее штаб находится в Новосибирске, а зона ответственности распространяется на Новосибирскую и Иркутскую области, а также на Красноярский край и Хакасию.
Новейшие С-400 уже поступили на вооружение 590-го гвардейского зенитно-ракетного Львовского полка. Он расположен в Новосибирске, там же, где и управление соединения. Остальные полки находятся в Ангарске Иркутской области, в Абакане и в Красноярском крае, они получат модернизированные «Фавориты».
Так, на прошлой неделе российское военное ведомство сообщило, что 1534-й зенитно-ракетный полк (дислоцируется в Иркутской области) до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2.
С-300ПМ-2 — глубокая модернизации базовой С-300, разработанная в середине прошлого десятилетия. Обновленная система получила радиолокационную станцию обнаружения (РЛС), станцию подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт. «Фаворит» может использовать более современные и мощные боеприпасы, чем С-300.