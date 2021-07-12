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12:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

На Кубе вспыхнули антиправительственные протесты. Последний раз такое было 30 лет назад

Участники акций требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса. Они возмущены высокой заболеваемостью и растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.

Источник: REUTERS

В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.

Участники акций требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает агентство Франс пресс, среди лозунгов демонстрантов — «долой диктатуру» и «мы не боимся».

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За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации.

На прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2. Это первая вакцина, созданная в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Однако протестующие говорят, что дело не только в пандемии. Они возмущены растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.

Антиправительственные демонстрации — большая редкость для Кубы. Последние подобные выступления состоялись почти 30 лет назад.

Президент Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку протестующим.

«США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права», — говорится в заявлении Салливана, опубликованном в «Твиттере».

По данным агентства Рейтер, в Гаване были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулеметами.

Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор протестующим. По его словам, пришло время защитить революцию.

«Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», — заявил Диас-Канель в эфире государственного телевидения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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