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11:33 (мск), источник: ТАСС

Совет ЕС продлил на полгода санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

Источник: AP 2021

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на шесть месяцев — до 31 января 2022 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России, — говорится в заявлении. — Это решение Совета ЕС принято на основе оценки имплементации минских договоренностей на заседании Европейского совета [саммита ЕС] 24—25 июня».

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Совет ЕС напомнил, что эти санкции «были введены в 2014 году в ответ на действия, дестабилизирующие ситуацию на востоке Украины».

Как ранее сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, министры иностранных дел намеревались принять решение о продлении санкций без обсуждения. Заявление об этом Совет ЕС распространил через 10 минут после начала министерской встречи в Брюсселе.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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