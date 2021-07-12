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13:19 (мск), источник: Газета.Ру

Песков ответил, можно ли отправиться в космос без господдержки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, возможно ли совершить суборбитальный полет в космос без государственной поддержки, как это сделал основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.

Источник: РИА "Новости"

Также отправиться в космос собирается владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.

Чисто как частная инвестиция это тоже очень редкий пример. Как правило, частная космонавтика так или иначе связана с квази-поддержкой от государства, поэтому освоение космоса без ведущей роли государства невозможно, это слишком дорогостоящий процесс. Но по мере того, как прикладной угол будет расширяться, частные инвестиции будут расти.
Дмитрий Песков

Ранее ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту завершил полет к границе космоса и успешно вернулся на Землю. Корабль совершил первый испытательный тестовый суборбитальный полет при полной загрузке.

Миллиардер Джефф Безос отправится в космос 20 июля.

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