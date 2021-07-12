15:44 (мск), источник: РБК
Титов сообщил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»
Условием для возвращения предпринимателей
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком» — перечнем российских бизнесменов, которые находятся за рубежом
«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорится в докладе Титова.
РБК направил запрос в
Летом прошлого года в Россию вернулся Дмитрий Зотов, глава одной из крупнейших лизинговых компаний России — ПАО «Трансфин-М», который подозревался в мошенничестве. Сразу по приезде его задержали и арестовали. Следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн руб., однако в новом руководстве «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.
Титов обратился к Путину в связи с делом Зотова. В результате бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.
Реальный срок получил и еще один вернувшийся фигурант «списка Титова» — владелец и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин, который также подозревался в мошенничестве. Суд приговорил его к трем годам колонии, однако позже срок был заменен условным.
«Лондонский список» был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Реестр составлялся по итогам его встречи с бизнесменами в британской столице, где присутствовали в том числе
Автор Артем Филипенок, при участии Евгения Лебедева