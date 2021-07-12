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15:44 (мск), источник: РБК

Титов сообщил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»

Условием для возвращения предпринимателей из-за рубежа был отказ Генпрокуратуры помещать их под стражу до вынесения приговора. Однако надзорное ведомство утверждает, что это невозможно.

Источник: Пресс-служба Президента России

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком» — перечнем российских бизнесменов, которые находятся за рубежом из-за заведенных в отношении них на Родине уголовных дел. По словам бизнес-омбудсмена, это связано с позицией Генеральной прокуратуры, передает «РИА Новости» со ссылкой на его доклад.

«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорится в докладе Титова.

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Бизнес-омбудсмен также указал, что за последние три года в Россию вернулись 12 предпринимателей, еще по десяти случаям велась работа. Всего же возвратиться в страну на условиях отказа властей от предварительного заключения были готовы 136 человек.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Летом прошлого года в Россию вернулся Дмитрий Зотов, глава одной из крупнейших лизинговых компаний России — ПАО «Трансфин-М», который подозревался в мошенничестве. Сразу по приезде его задержали и арестовали. Следствие полагало, что Зотов вывел из компании 395 млн руб., однако в новом руководстве «Трансфин-М» заявляли об ущербе на 2,8 млрд руб.

Титов обратился к Путину в связи с делом Зотова. В результате бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

В начале июня этого года Зотов был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов, однако в итоге в прокуратуре не нашли оснований для его заключения под стражу, а Тверской суд Москвы с доводами ведомства согласился.

Реальный срок получил и еще один вернувшийся фигурант «списка Титова» — владелец и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин, который также подозревался в мошенничестве. Суд приговорил его к трем годам колонии, однако позже срок был заменен условным.

«Лондонский список» был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Реестр составлялся по итогам его встречи с бизнесменами в британской столице, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, бывший совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.

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Автор Артем Филипенок, при участии Евгения Лебедева

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