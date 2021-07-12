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17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин написал статью о единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которую анонсировал во время недавней прямой линии. Материал опубликован в понедельник, 12 июля, на официальном сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», — напомнил глава государства.

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Он отметил, современное украинское государство — «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России.

При этом, Путин подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.

«Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», — указал президент.

По его словам, что нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения».

В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев — совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы.
Владимир Путин

Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

Путин анонсировал новую аналитическую статью про историю России и Украины во время прямой линии 30 июня. Он также отметил, что не считает Украину недружественной страной.

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