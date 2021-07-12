Путин написал статью о единстве русских и украинцев

«Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов — закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», — напомнил глава государства.
Он отметил, современное украинское государство — «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России.
При этом, Путин подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках.
«Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», — указал президент.
По его словам, что нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения».
В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев — совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы.
Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».
Путин анонсировал новую аналитическую статью про историю России и Украины во время прямой линии 30 июня. Он также отметил, что не считает Украину недружественной страной.