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20:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Ямайка потребует от Великобритании компенсацию за работорговлю

Власти Ямайки намерены предъявить Великобритании требование о выплате компенсации за торговлю рабами в этой бывшей британской колонии. Об этом в интервью Reuters заявила министр Ямайки по делам спорта, молодежи и культуры Оливия Грейндж.

Источник: AP 2021

«Мы надеемся на справедливую компенсацию во всех возможных формах, гарантирующих, что несправедливость в отношении наших предков будет исправлена», — сказала министр.

Петиция с требованиями компенсации опирается на частное ходатайство члена парламента Майка Генри, который подсчитал, что размер компенсации должен составить около £7,6 млрд. Именно такую сумму, по его оценкам, выплатила Великобритания в свое время в качестве компенсации британским работорговцам, когда в 1807 году приняла закон о запрете работорговли.

Всего, как указывается в официальных ямайских источниках, на Ямайку было завезено около 600 тыс. рабов из Африки для работы на плантациях сахарного тростника.

Петиция, уже получившая одобрение Национального совета по репарациям Ямайки, будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором и юристами. Затем прокурор передаст эту петицию королеве Елизавете II.

Алена Миклашевская

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