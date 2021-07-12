Ямайка потребует от Великобритании компенсацию за работорговлю

«Мы надеемся на справедливую компенсацию во всех возможных формах, гарантирующих, что несправедливость в отношении наших предков будет исправлена», — сказала министр.
Петиция с требованиями компенсации опирается на частное ходатайство члена парламента Майка Генри, который подсчитал, что размер компенсации должен составить около £7,6 млрд. Именно такую сумму, по его оценкам, выплатила Великобритания в свое время в качестве компенсации британским работорговцам, когда в 1807 году приняла закон о запрете работорговли.
Всего, как указывается в официальных ямайских источниках, на Ямайку было завезено около 600 тыс. рабов из Африки для работы на плантациях сахарного тростника.
Петиция, уже получившая одобрение Национального совета по репарациям Ямайки, будет официально зарегистрирована после консультаций с генеральным прокурором и юристами. Затем прокурор передаст эту петицию королеве Елизавете II.