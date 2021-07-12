Меркель: ФРГ воспринимает всерьез тревогу Киева насчет транзита газа через Украину

«Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда “Северный поток — 2” будет достроен», — сказала она.
По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток — 2» «не является заменой» транзиту.
«С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся», — добавила канцлер. «Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку», — добавила Меркель.
Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.
«Мы пообещали это Украине и мы будем придерживаться этого, — сказала Меркель. — Я свои обещания обычно выполняю и думаю, это касается и следующих канцлеров».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы, предполагается, что в конце августа укладка будет завершена.
Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.