Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 июляВсемирный день бортпроводника, основание Мариинского театра, день рождения The Rolling Stones и другие знаменательные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
21:29 (мск), источник: ТАСС

Меркель: ФРГ воспринимает всерьез тревогу Киева насчет транзита газа через Украину

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа, будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.

Источник: AP 2021

«Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда “Северный поток — 2” будет достроен», — сказала она.

По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток — 2» «не является заменой» транзиту.

«С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся», — добавила канцлер. «Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку», — добавила Меркель.

Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.

Читайте также
Глава Nord Stream 2 AG заявил о нарушении интересов Украины из-за санкций США

«Мы пообещали это Украине и мы будем придерживаться этого, — сказала Меркель. — Я свои обещания обычно выполняю и думаю, это касается и следующих канцлеров».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы, предполагается, что в конце августа укладка будет завершена.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос не тяготит ли ее груз убитых врагов
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
Путин распорядился создать оргкомитет премии #МыВместе
Силуанов призвал прекратить антикризисные меры помощи населению
Что происходит на курортах Кубани из-за ковидных ограничений
Акции компании Брэнсона рухнули после его полета в космос
В МГУ готовы принять 8-летнюю девочку, сдавшую ЕГЭ
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Названа главная цель COVID–19
6 фраз, после которых гаишник потеряет к вам интерес
Кино
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии 52-летний Лусиано Шафир попал в реанимацию одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Зеленский решил судьбу Крыма
С 1 января резко изменят пенсии. Такого не ждали
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь