Правительство утвердило правила выплат на детей к началу учебного года

Выплаты смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Также обратиться за пособиями смогут люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.
Оформить выплаты смогут либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
Пенсионный фонд России будет принимать заявления на выплаты с 15 июля по 1 ноября. Заявление можно подать дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.
Для этого необходимо предоставить следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.
О новой мере поддержки семей с детьми президент России Владимир Путин объявил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Указ был подписан 2 июля.