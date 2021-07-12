Франция введет новые ограничения из-за роста случаев COVID-19

Причиной роста заболеваемости коронавирусом он назвал «Дельта"-штамм. Этот вариант в три раза более заразен, чем первый, и распространился по всем районам страны, добавил Макрон.
«Необходимо будет поставить вопрос об обязательной вакцинации всех французов», — сказал он в эфире BFM.TV.
По словам французского лидера, вакцинация остается единственным способом вернуться к нормальной жизни. В настоящее время в распоряжении медиков страны имеются 9 млн вакцин, добавил президент.
«С начала учебного года в школах будут проводиться специальные кампании вакцинации», — предупредил он.
Со вторника для территорий Реюньона и Мартиники власти объявят чрезвычайное положение в области здравоохранения и комендантский час.
Отмечается, что вакцинация от коронавируса станет обязательной для «медперсонала и среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, для всех специалистов или волонтеров, которые работают в контакте с уязвимыми людьми, в том числе дома».
9 июля власти Франции отметили, что индийский штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим в стране. В июле этот штамм стал доминирующим в США. Также индийский штамм признали основным в Германии.
4 июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отмечал, что индийский штамм коронавируса «Дельта» может вызывать более тяжелое заболевание в сравнении с другими вариантами инфекции.