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00:56 (мск), источник: ТАСС

Трамп призвал Байдена поддержать протестующих на Кубе

НЬЮ-ЙОРК. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американские власти должны выступить против Гаваны и поддержать протесты на Кубе.

Источник: AP 2021

«Я на 100% поддерживаю борьбу кубинского народа за свободу, — подчеркнул он в распространенном в понедельник заявлении. — Власти должны разрешить им выражать свое мнение и быть свободными. Джо Байден должен выступить против коммунистического режима, или история это запомнит».

Трамп также отметил, что всегда проводил жесткую линию по отношению к Кубе, чего не делали демократы ни при Бараке Обаме, ни теперь при Джо Байдене.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

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