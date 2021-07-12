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12 июля, источник: ТАСС

В Пентагоне пообещали помочь Афганистану с ремонтом вертолетов Ми-17

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены передать Афганистану 37 вертолетов Blackhawk, а также оказать помощь с ремонтом вертолетов Ми-17 для укрепления возможностей Кабула в борьбе с талибами (членами запрещенного в РФ движения «Талибан»). Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Источник: AP 2021

«Мы договорились, что поможем отремонтировать значительную часть вертолетов Ми-17, — сказал он, отвечая на вопрос, как будут афганские военные справляться с талибами без поддержки американской авиации. — Мы также передадим им 37 вертолетов Blackhawk. Это больше, чем у них сейчас есть, так что мы более чем в два раза увеличим их флот вертолетов».

Кирби не уточнил, потребуется ли какое-то участие России в обслуживании и ремонте вертолетов Ми-17.
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14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что талибы наращивают темпы наступления по ряду направлений.

Вертолеты Ми-17 были приобретены Соединенными Штатами для Афганистана у России в начале 2010-х годов. Всего Кабул получил более 60 машин. Однако из-за введения американских санкций против ряда российских компаний в сфере ВПК после 2014 года их обслуживание, которым изначально должны были заниматься россияне, оказалось затруднено.

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