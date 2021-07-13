Более 800 млрд рублей выделят на развитие беспилотников в России

Согласно документу, в России будет развиваться автоматизированный авто-, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Первый блок предполагает обеспечение инфраструктуры для автомобильных объектов, он затронет часть федеральных дорог, включая ЦКАД, дорогу Москва-Санкт-Петербург и М12.
Второй блок предусматривает создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта. Больше всего средств потребуется для организации движения поездов без участия машиниста на Московском центральном кольце (МЦК) и полигонах транспортного коридора Запад-Восток, на эти цели необходимо 94 млрд рублей в период с 2024 по 2030 год.
Третий блок посвящен инфраструктуре авиационного транспорта, четвертый — условиям реализации перевозок беспилотным водным транспортом, а пятый — разработке правовых норм и стандартов, которые позволят обезопасить беспилотные перевозки и сделать их легальными и эффективными.
Общие затраты на федпроект составят 839 млрд рублей до 2030 года, свыше 490 из них будут взяты из бюджетных средств.
«В качестве приоритетной модели реализации инициатив, связанных с развитием беспилотных транспортных средств, рассматривается государственно-частное партнерство. При этом предполагается, что объемы финансовых вложений со стороны государства будут не меньше, чем объемы привлекаемых внебюджетных средств», — отметили в Минтрансе.