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01:56 (мск), источник: Известия

Власти намерены ужесточить требования для охотников

Правительство намерено продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию. К уже одобренному президентом России Владимиром Путиным закону о его госконтроле могут добавить барьеры, которые усложнят получение охотничьего билета. Соответствующие поправки в закон «Об охоте…» по поручению вице-премьера Виктории Абраменко разрабатывают несколько министерств, следует из протокола совещания у чиновницы (есть у «Известий»).

Источник: Известия

По проектируемым нормам, кандидаты будут обязаны проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности), следует из протокола. Плюс к этому претенденты должны иметь заключение (справку) о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием, указано в документе.

Препятствием могут стать психические заболевания (шизофрения, расстройства настроения и другие) и болезни глаз (снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом и др.), следует из постановления «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием…».

Сейчас, согласно закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов…», охотничий билет могут получить люди, которые обладают гражданской дееспособностью — то есть достигли 18 лет, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

Также нужно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Далее, согласно регулированию, охотник имеет право претендовать на оружие — ему придется оформить лицензию на приобретение.

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