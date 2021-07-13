Власти намерены ужесточить требования для охотников

По проектируемым нормам, кандидаты будут обязаны проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности), следует из протокола. Плюс к этому претенденты должны иметь заключение (справку) о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием, указано в документе.
Препятствием могут стать психические заболевания (шизофрения, расстройства настроения и другие) и болезни глаз (снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом и др.), следует из постановления «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием…».
Сейчас, согласно закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов…», охотничий билет могут получить люди, которые обладают гражданской дееспособностью — то есть достигли 18 лет, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.
Также нужно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Далее, согласно регулированию, охотник имеет право претендовать на оружие — ему придется оформить лицензию на приобретение.