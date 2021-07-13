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02:54 (мск), источник: ТАСС

Антонов: Россия не питает иллюзий о прорывах в отношениях с США после саммита в Женеве

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Москва не считает, что саммит России и США в Женеве позволил добиться решительного улучшения отношений между странами. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления в Миддлберийском институте по изучению международных проблем.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах, — приводится в понедельник текст выступления в Facebook посольства РФ в США. — За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня».

Как подчеркнул посол, Россия не нуждается в услугах или помощи со стороны США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения, — подчеркнул дипломат. — Ожидаем, что наши интересы будут учитываться».

Встреча делегаций

По словам дипломата, Россия рассчитывает на проведение в ближайшие недели встречи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по тематике стратегической стабильности.

«Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере», — сказал Антонов.

Взаимодействие США и РФ по кибербезопасности

Москва, как добавил Антонов, считает одной из приоритетных тем взаимодействие с Вашингтоном в сфере обеспечения безопасности в киберпространстве.

«Еще одна приоритетная тема — налаживание совместной работы в области кибербезопасности, — сказал он. — К слову, по данным американских источников, большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США. В 2020 году были зафиксированы 45 компьютерных атак на российские объекты, в этом — 35, которые координировались из Америки».

Недопущение вооруженного конфликта

Посол отметил, что страна считает необходимым делать все возможное для того, чтобы не допустить возникновения любого вооруженного конфликта с США, который бы неизбежно создал угрозу эскалации «вплоть до ядерного уровня».

«Считаем необходимым делать все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня», — продолжил Антонов.

РФ рассчитывает, что принятие резолюции СБ ООН по гумпомощи в Сирии поспособствует скорому достижению политического урегулирования. РФ не нуждается в особых услугах или помощи от США, требует уважения для построения взаимовыгодных отношений.

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