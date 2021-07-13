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03:28 (мск), источник: Известия

В конституции Белоруссии пропишут союз мужчины и женщины и защиту исторической памяти

В конституцию Белоруссии хотят внести поправки о браке как союзе мужчины и женщины, а также запрет на искажение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом «Известиям» заявили в парламенте республики.

Источник: Известия

Статья 12 белорусского кодекса о браке и семье уточняет, что «брак — это добровольный союз мужчины и женщины». Это положение планируется внести в основной закон на предстоящем референдуме, заявил «Известиям» зампред комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Будем действовать по примеру России, где была внесена такая поправка, которая мне нравится. Белоруссия — это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины?» — отметил депутат.

Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк утвердительно ответил на вопрос «Известий» о том, обсуждается ли подобная поправка в комиссии.

Олег Гайдукевич также указал, что по примеру России в белорусскую конституцию могут вписать пункт о «защите исторической памяти, чтобы не допустить ее переписывания».

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