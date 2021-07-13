В конституции Белоруссии пропишут союз мужчины и женщины и защиту исторической памяти

Статья 12 белорусского кодекса о браке и семье уточняет, что «брак — это добровольный союз мужчины и женщины». Это положение планируется внести в основной закон на предстоящем референдуме, заявил «Известиям» зампред комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.
«Будем действовать по примеру России, где была внесена такая поправка, которая мне нравится. Белоруссия — это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины?» — отметил депутат.
Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк утвердительно ответил на вопрос «Известий» о том, обсуждается ли подобная поправка в комиссии.
Олег Гайдукевич также указал, что по примеру России в белорусскую конституцию могут вписать пункт о «защите исторической памяти, чтобы не допустить ее переписывания».