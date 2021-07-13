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03:31 (мск), источник: Известия

В «Кинжальную дивизию» ЦВО поставят новейшие Су-34М и МиГ-31БМ

21-я смешанная авиадивизия (САД) Центрального военного округа (ЦВО), самолеты которой будут вооружены гиперзвуковым комплексом «Кинжал», получит новейшие истребители-бомбардировщики Су-34М и модернизированные высотные истребители-переватчики МиГ-31БМ.

Источник: Известия

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, согласно утвержденному плану, основные работы по перевооружению должны быть выполнены за два-три года. Но сроки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

Перевооружение соединения пройдет в несколько этапов. Первоначально, входящий в состав дивизии 2-й гвардейский смешанный авиаполк (базируется на аэродроме Шагол под Челябинском), получит модернизированные бомбардировщики Су-34НВО. По словам источников, на эти машины полностью перейдет разведывательная эскадрилья.

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На втором этапе две оставшиеся эскадрильи полка будут перевооружены на еще более современные Су-34М. Правда, контракт на поставку Су-34М пока не заключен и находится в стадии согласования.

Остальные полки 21-ой САД — 712-й гвардейский истребительный (Канск, Красноярский край) и 764-й истребительный (Большое Савино, Пермь) будут полностью перевооружены на модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В феврале 2020-го года года командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что МиГ-31 авиаполка, базирующегося в Канске, до 2024 года будут оснащены гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Как ранее сообщали «Известия», в марте нынешнего года 2-ой гвардейский авиаполк получил первый серийный Су-34НВО. Позднее Минобороны сообщило, что до конца года в эту воинскую часть поступят восемь таких машин. Так же по заявлению военного ведомства истребительные авиаполки в Красноярском и Пермском краях примут несколько МиГ-31БМ.

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