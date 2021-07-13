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11:02 (мск), источник: Московский комсомолец

Министр культуры Украины прокомментировал статью Путина: «Не отличается оригинальностью»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко прокомментировал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», он заявил, что такая трактовка «не отличается особой оригинальностью».

Источник: Reuters

«Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы “единстве” россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название “Русь” своей Московии», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

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Он добавил, что Украина в этом году будет праздновать 30-летие независимости, которая «на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю».

«Оттуда начиналось славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия», — высказался он.

В понедельник на сайте Кремля появилась статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». При этом статья опубликована и на украинском языке под названием «Про історичну єдність росіян та українців». В ней Путин пишет о том, что «и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси». Он отметил, что еще с XII века название «Украина» использовалось в значение «окраина», а слово «украинец» — пограничные служилые люди, обеспечивавшие защиту внешних рубежей. Также он указывает, что украинское государство — целиком и полностью детище советской эпохи.

Виновниками ухудшения российско-украинских отношений в статье Путин называет украинские элиты, которые «решили обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого, правда, за исключением вопроса границ». «Неизбежно пришло время, когда концепция “Украина — не Россия” уже не устраивала. Потребовалась “анти-Россия”, с чем мы никогда не смиримся», — пишет президент.

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