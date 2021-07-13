Шмелева: народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования

«Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — заявила она в эфире СОЛОВЬЕВ LIVE.
По словам Шмелевой, именно партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.
«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет», — разъяснила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
«Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», — отметила она.
В «Единой России» ранее обещали, что окончательная программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с избирателями.
Как известно, Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова возглавили список «Единой России» на выборах в Госдуму.