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16:48 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным статью «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную в понедельник на сайте Кремля. Об этом украинский лидер заявил во вторник, общаясь с журналистами.

Источник: AP 2021

«Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — отметил Зеленский.

Украинский лидер поприветствовал факт выхода статьи на двух языках — русском и украинском.

«В этом направлении я поддерживаю это решение», — подчеркнул он. В то же время президент Украины признал, что пока полностью не прочитал статью из-за нехватки свободного времени, однако пообещал ее изучить.

«Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально и почитаем, если нужно, чтобы эта статья нашла ответ. Якобы же она написана на украинском, как вы сказали, значит, нужно, чтобы мы что-то ответили. Мы подумаем», — отметил Зеленский.

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Статья президента РФ «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована в понедельник на сайте Кремля. Глава государства написал об общности народов двух стран, отметил, что духовные, человеческие, цивилизационные связи двух стран формировались столетиями и восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Он также уверен, что настоящая суверенность возможна для Украины именно в партнерстве с Россией. Российский лидер также указал, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. По словам Путина, Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Он заключил, что «Россия никогда не была и не будет “анти-Украиной”. А какой быть Украине — решать ее гражданам».

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между двумя странами на предмет организации двусторонней встречи ведутся, однако, по его словам, «процесс идет непросто». Позднее президент РФ подтвердил готовность провести переговоры с украинским коллегой, но отметил, что сначала необходимо определить содержание такой встречи. Во вторник Песков еще раз повторил, что Путин готов к диалогу с украинским коллегой, но подготовка к встрече президентов пока не ведется.

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