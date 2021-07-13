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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: казаков включат в состав Росгвардии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности о создании в составе Росгвардии казачьих подразделений. Эту идею ранее одобрил Владимир Путин. По словам Пескова, нововведения затронут те регионы, где «традиционно много казаков живет», однако отдельных подразделений создавать не будут — их включат в состав Росгвардии и как сотрудникам выдадут оружие.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля рассказал, что казаков включат в состав Росгвардии, и «никаких отдельных подразделений казачьих не будет». «У Росгвардии хватает (сил.— “Ъ”), просто есть регионы, где живет много казаков, места такого коренного проживания казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию. То есть они станут гвардейцами, будет полная субординация соблюдаться», — сообщил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

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На вопрос, выдадут ли вошедшим в состав Росгвардии казакам оружие, он ответил утвердительно: «Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдавать? Они уже перестанут быть казаками. Де-юре они будут уже служащими Росгвардии. Со всеми вытекающими правами и обязанностями».

Отвечая на вопрос о том, будет ли такая практика распространяться по всей стране, Песков пояснил, что «не везде есть казаки, они только в некоторых регионах есть». Вопрос о том, будет ли у казаков отличаться форма, он переадресовал в Росгвардию.

Ранее с предложением сделать казаков территориальным подразделением Росгвардии выступил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он рассказал, что глава государства уже поддержал его идею. Чайка заявил, что казачьи полки будут находиться по месту жительства казаков. Других подробностей инициативы он не привел.

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