Песков: казаков включат в состав Росгвардии

14:22 (мск), источник: Коммерсантъ
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Представитель Кремля рассказал, что казаков включат в состав Росгвардии, и «никаких отдельных подразделений казачьих не будет». «У Росгвардии хватает (сил.— “Ъ”), просто есть регионы, где живет много казаков, места такого коренного проживания казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию. То есть они станут гвардейцами, будет полная субординация соблюдаться», — сообщил Дмитрий Песков во время
На вопрос, выдадут ли вошедшим в состав Росгвардии казакам оружие, он ответил утвердительно: «Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдавать? Они уже перестанут быть казаками.
Отвечая на вопрос о том, будет ли такая практика распространяться по всей стране, Песков пояснил, что «не везде есть казаки, они только в некоторых регионах есть». Вопрос о том, будет ли у казаков отличаться форма, он переадресовал в Росгвардию.
Ранее с предложением сделать казаков территориальным подразделением Росгвардии выступил полпред президента в