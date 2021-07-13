Полевые командиры времен войны с СССР выступили против талибов

Полевые командиры из разных провинций Афганистана начинают участвовать в борьбе против движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), пишет Financial Times. Среди тех, кто заявил о готовности противостоять талибам, есть и участники вооруженного конфликта с участием СССР в 1980-е годы, например маршал Абдул-Рашид Дустум.
По мере ослабления центрального правительства политическое влияние полевых командиров усиливается, констатирует FT со ссылкой на слова аналитиков.
«С уходом США политическая ценность [полевых командиров] для внешних сил возросла. Теперь власти должны иметь дело с ними напрямую», — поясняет Авинаш Паливал из Южноазиатского института SOAS при Лондонском университете.
Из-за наступления талибов официальный Кабул придает большое значение местным ополчениям. Власти запустили программу «Национальная мобилизация», в рамках которой вооружаются добровольцы.
Кейт Кларк из «Сети аналитиков Афганистана» (НКО, занимающаяся исследованиями в сфере политики этой страны) указывает, что сейчас талибы нацелились на северные регионы, где традиционно сильны позиции группировок, выступающих против «Талибана». Вместе с тем, отмечает она, неясно, будут ли способны местные полевые командиры провести масштабную мобилизацию и эффективно противостоять талибам.
В числе полевых командиров, готовых противостоять «Талибану», FT упоминает Абдул-Рашида Дустума. В начале 1980-х годов этот этнический узбек учился в СССР, позднее был командиром 53-й дивизии правительственных войск, состоящей преимущественно из узбеков. После вывода советских войск он поддержал правительство на условии федерализации Афганистана. В 1990-е годы Дустум с ополченцами фактически сформировал автономию на севере страны с центром в городе Мазари-Шариф. После победы «Талибана» в гражданской войне он на некоторое время эмигрировал, но вскоре, когда в Афганистан вступили войска США, вернулся обратно. Дустум входил в состав правительства и командовал штабом сил обороны Афганистана.
Сейчас Дустум, как пишет FT, проживает в Турции. В июне он заявил о своей готовности вернуться на родину. «Это наш дом. Я буду лишь горд, если меня там убьют и замучат», — пообещал военачальник.
В числе других полевых командиров, поддерживающих борьбу с талибами, — Ахмад Масуд, сын Ахмада Шаха Масуда. В 1980-х годах его отец сражался против советских войск на стороне моджахедов, поддерживаемый местными таджиками. В годы войны он получил прозвище Панджшерский лев. В 1990-е годы возглавил «Северный альянс» — союз группировок, сражающихся против талибов, а в 2001 году был убит при покушении. Его сын продолжил дело отца и уже несколько лет создает коалицию против «Талибана».
Еще один участник антиталибского сопротивления — Атто Мухаммади Нур, экс-губернатор провинции Балх, как и Масуд, этнический таджик. В 1980-е годы он поддерживал моджахедов. Нур осудил вывод войск США и назвал его безответственным. «Хотя Афганистан ценит деньги и людские ресурсы, вложенные Америкой в страну, она не сделала ничего, чтобы сделать Афганистан самодостаточным», — заявил он.
Пакистанское издание The News 10 июля сообщило, что мобилизацию сторонников начал Мохаммад Исмаил Хан, полевой командир в период Афганской войны и один из лидеров «Северного альянса», известный как Лев Герата. Он пообещал, что после обеспечения зоны безопасности вокруг города Герат усилия его сторонников будут сосредоточены на отвоевывании у талибов других районов одноименной провинции.
США и их союзники завершают вывод войск из Афганистана, где война с их участием продолжалась с 2001 года. В стране остаются лишь несколько подразделений армии Соединенных Штатов, но и они покинут ее в августе. После вывода большей части сил США группировка «Талибан» начала масштабное наступление и взяла под контроль большую часть территории страны, в том числе участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном.