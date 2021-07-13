18:25 (мск), источник: Ведомости
Глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, сообщает
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По информации украинского агентства УНН, Верховная рада может рассмотреть вопрос об отставке Авакова 15 июля. Агентство уточняет, что вопрос об отставке Авакова будет рассмотрен сегодня на заседании пропрезидентской фракции «Слуга народа».
Как сообщает издание «Новое Время», в офисе президента Украины Владимира Зеленского главным кандидатом на пост министра внутренних дел рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. По информации издания, рассматривается на эту должность еще один кандидат — директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко.
Аваков возглавил украинское МВД во время внутреннего политического кризиса в 2014 г. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста
В июне 2020 г. в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с поста главы МВД. Документ был внесен фракцией «Голос», его подписали 55 депутатов.