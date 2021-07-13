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20:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко договорились сохранить цену на газ для Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о сохранении цены на российский газ в следующем году на уровне текущего года, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу 13 июля в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала «Пул первого», переговоры продолжались более пяти часов.

В конце декабря прошлого года Москва и Минск подписали соглашение, в соответствии с которым определился порядок формирования цен на газ, поставляемый в Белоруссию. Позже Лукашенко сообщил, что цена на поставляемый из России газ для Белоруссии в 2021 году составляет $128,5 за тысячу кубометров. Тогда он заявил, что цена могла бы быть «более справедливой».

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