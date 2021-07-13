Путин и Лукашенко договорились сохранить цену на газ для Белоруссии

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу 13 июля в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала «Пул первого», переговоры продолжались более пяти часов.
В конце декабря прошлого года Москва и Минск подписали соглашение, в соответствии с которым определился порядок формирования цен на газ, поставляемый в Белоруссию. Позже Лукашенко сообщил, что цена на поставляемый из России газ для Белоруссии в 2021 году составляет $128,5 за тысячу кубометров. Тогда он заявил, что цена могла бы быть «более справедливой».