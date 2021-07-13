Зеленский нашел замену Авакову

По словам Монастырского, он получил предложение Зеленского возглавить МВД этим утром. Глава комитета Рады согласился, назвав это «самым сложным решением в своей жизни». «Я понимаю, на какую жертву иду как человек, как личность и как политик… Я человек, который шел с ним [президентом] в команде… Я руководитель профильного комитета и человек, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление», — приводит его слова «Новое время».
14 июля профильный комитет Рады рассмотрит заявление об отставке нынешнего главы МВД Арсена Авакова и на следующий день проголосует по этому вопросу.
По словам Монастырского, вопрос о его назначении могут рассмотреть в пятницу, 16 июля, передает «Интерфакс-Украина».
Монастырский — кандидат юридических наук, он окончил Хмельницкий университет управления и права. В разные годы работал юристом в компаниях Hillmont Partners, «Лигал Консалтинг» и др. Был кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа» на парламентских выборах 2019 года. В прошлом созыве Верховной рады был помощником Антона Геращенко, советника главы МВД.
Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел днем 13 июля, эту должность он занимал с конца февраля 2014 года. Он возглавлял МВД при правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
По данным источников LB.ua, на должность главы МВД также рассматриваются депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Издание сообщает, что в ближайшее время в отставку могут уйти руководитель Минобороны Андрей Таран и министр юстиции Денис Малюська.