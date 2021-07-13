Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 июляПервый в истории чемпионат мира по футболу, появление надписи Hollywood в Лос-Анджелесе и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
10Трава у дома
21:30 (мск), источник: РБК

Зеленский нашел замену Авакову

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на должность главы МВД страны кандидатуру главы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского («Слуга народа»). Об этом в своем Telegram сообщил депутат Александр Качура по итогам заседания фракции. «Фракция поддержала предложение аплодисментами», — написал он.

Источник: AP 2021

По словам Монастырского, он получил предложение Зеленского возглавить МВД этим утром. Глава комитета Рады согласился, назвав это «самым сложным решением в своей жизни». «Я понимаю, на какую жертву иду как человек, как личность и как политик… Я человек, который шел с ним [президентом] в команде… Я руководитель профильного комитета и человек, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление», — приводит его слова «Новое время».

14 июля профильный комитет Рады рассмотрит заявление об отставке нынешнего главы МВД Арсена Авакова и на следующий день проголосует по этому вопросу.

По словам Монастырского, вопрос о его назначении могут рассмотреть в пятницу, 16 июля, передает «Интерфакс-Украина».

Читайте также
Аваков выступил за свободное развитие русского языка на Украине

Монастырский — кандидат юридических наук, он окончил Хмельницкий университет управления и права. В разные годы работал юристом в компаниях Hillmont Partners, «Лигал Консалтинг» и др. Был кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа» на парламентских выборах 2019 года. В прошлом созыве Верховной рады был помощником Антона Геращенко, советника главы МВД.

Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел днем 13 июля, эту должность он занимал с конца февраля 2014 года. Он возглавлял МВД при правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

По данным источников LB.ua, на должность главы МВД также рассматриваются депутат от «Слуги народа» Александр Бакумов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Издание сообщает, что в ближайшее время в отставку могут уйти руководитель Минобороны Андрей Таран и министр юстиции Денис Малюська.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Геленджике прогремел взрыв
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
Кремль раскрыл, о чем договорились Путин и Лукашенко
Полевые командиры времен войны с СССР выступили против талибов
Клишас оценил решение ЕСПЧ по регистрации брака однополых пар
Китайцы высмеяли Джеки Чана, захотевшего вступить в Компартию
ЮАР: анархия после ареста экс-президента Зумы, десятки погибших
Синоптики пообещали россиянам жаркую погоду до конца лета
Gnezdo.ru
Россиянам рассказали, кто получит повышение пенсий
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Какая судьба ждет российский рубль
Россияне смогут вернуть деньги за занятия спортом
Hi-Tech
Карты Google показали Санта-Клауса в отпуске Заметили его силуэт?
Кино
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки Актриса снялась в сериале «Хозяйка горы»
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
Паулина Андреева впервые после родов снялась для глянца (фото) Первенец актрисы появился на свет в начале марта
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь