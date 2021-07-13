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22:41 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, как решил написать статью про Украину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что обдумывал написание аналитического материала по украинской тематике в течение нескольких месяцев.

Источник: РИА "Новости"

«Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю», — сказал Путин журналистам.

Глава государства также отметил, что подготовленный им материал гораздо серьезнее обычной статьи. «Название этого материала “статья” — это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», — подчеркнул президент РФ.

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Путин объяснил, как у него родилась идея сделать такого рода аналитику. «Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби, как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи», — рассказал глава российского государства.

Проект «анти-Россия»

По словам главы государства, на Украине началась активная работа по проекту «анти-Россия», Москву это не может не беспокоить.

«Судя по всему, началась активная работа по проекту “анти-Россия”, и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», — признался он???

Путин заявил, что, по его мнению, в настоящий момент складываются «условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно». И именно это обстоятельство заставило его активизировать работу над статьей.

«Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но знаете, так же, как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств», — заявил президент. По его словам, если создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, «то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать».

Президент отметил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией.

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«Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — добавил российский лидер.

Нормализация отношений Украине и России

Силам на Украине, выступающим за нормализацию отношений с РФ, не дают никаких шансов на легальную политическую работу, заявил Путин.

«Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», — заявил Путин.

Проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа начался еще в XVII—XVIII вв.еках, но большевики его подхватили, считает президент.
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Главе государства задали вопросы об этом проекте: когда он начался и связан ли он только с Украиной. «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII—XVIII вв.еке, в Речи Посполитой», — пояснил российский президент.

Затем, продолжил он, этот проект использовался польским национальным движением перед Первой мировой войной, а также Австро-Венгрией. Цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию, считает Путин.

Триединство русского народа

Президент убежден, что триединство русского народа никуда не исчезло и не исчезнет «как бы кто ни старался».

В беседе с журналистами во вторник он напомнил о том, что в советские времена власти пытались выкорчевать религиозное сознание. Но в итоге оно никуда не исчезло, заметил глава государства.

Президент уверен, что жители Украины вряд ли будут смотреть спокойно на правителей, которые приходят под одними лозунгами, но затем «перекрашиваются».

Дискуссии о статье

Путин уверен, что властям Украины нужно внимательно проанализировать его статью, прежде чем дискутировать о ней.

«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», — сказал глава российского государства журналистам, реагируя на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить эту статью при личной встрече???

Также Путин подчеркнул, что с его статьей по Украине сложно спорить, потому что материал основан на исторических документах.

Путин рассчитывает, что озабоченности России «будут восприняты всерьез» теми силами, которые начали военное освоение территории Украины.

Россия никого не затягивает в союзы с ней, а ищет компромиссы в отношениях со своими партнерами, заявил президент.

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