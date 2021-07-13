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22:50 (мск), источник: РБК

Племянник Путина решил пойти на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом РБК сообщил его помощник Максим Каменев. Роман Путин учредил политическую партию «Россия без коррупции» в конце прошлого года.

Источник: РИА "Новости"

«Да, действительно, Роман Игоревич подал документы по 214 округу Санкт-Петербурга 12 июля», — заявил Каменев. Другие подробности он обещал дать позднее.

В беседе с «Интерфаксом» Каменев сообщил, что Роман Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

В декабре прошлого года Роман Путин учредил политическую партию «Россия без коррупции». Учредительный съезд партии состоялся 15 декабря. Участие в нем приняли 106 делегатов из 53 регионов. Они утвердили устав и программу партии, а Путина тайным голосованием избрали председателем.

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В сентябре 2020-го Минюст обратился в Верховный суд с требованием ликвидировать партию «Народ против коррупции», председателем которой был Роман Путин. Эта партия была создана в 2013 году. Роман Путин вступил в нее 21 июня прошлого года, а в начале июля стал ее председателем. Тогда Путин говорил, что первоочередной задачей партии станет участие в региональных выборах в сентябре, а затем — в выборах в Государственную думу, где у партии нет фракции. При этом Путин отметил, что у него много планов «в самых различных сферах деятельности государства». В ноябре Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал партию «Народ против коррупции».

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Он является директором ООО «Путин Консалтинг». Согласно базе данных СПАРК, компания принадлежит ему полностью. До 2015 года она называлась Putin Consulting Ltd и была учреждена в Великобритании. Кроме того, он возглавляет компанию «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты, а также является владельцем компаний «Арбат Нефтегаз» (оптовая торговля топливом) и «Партнер Восток» (оптовая торговля автомобильными запчастями).

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.

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