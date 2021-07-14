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02:10 (мск), источник: ТАСС

Байден призвал защищать демократию США не только от внешних, но и от внутренних угроз

ВАШИНГТОН. /ТАСС/. Американские демократические институты сталкиваются с угрозами не только извне, но и внутри страны, заявил во вторник президент США Джо Байден. Он при этом утверждал, что поднимал тему защиты избирательной системы страны от внешнего воздействия в том числе в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: AP 2021

«Мы должны укреплять нашу избирательную систему и противостоять угрозам подрывной деятельности [против] выборов, [которые идут] не только извне, о чем я говорил с Путиным, но и изнутри», — заявил американский лидер. Он выступал в Национальном центре конституции в Филадельфии (штат Пенсильвания) с большой речью, посвященной защите избирательных прав в США.

Филадельфия неслучайно была выбрана Байденом в качестве места для выступления: именно в этом городе были подписаны в свое время Декларация независимости и Конституция США.

«Мне не доставляет удовольствия произносить это. Я никогда на протяжении своей [политической] карьеры не думал, что мне придется это говорить. Но я дал присягу вам и Господу, что буду поддерживать и защищать конституцию. Это клятва, которая формирует святую обязанность защищать Америку от всех угроз — как внешних, так и внутренних. Нападение на свободные и справедливые выборы является именно такой угрозой. В буквальном смысле слова. Я уже это говорил», — отметил он.

Угрозы внутри страны

Хотя Байден напрямую не упоминал во время выступления своего предшественника на посту главы государства, из его уст неоднократно звучала критика в адрес бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников, заявлявших о фальсификациях со стороны демократов на выборах, состоявшихся в США в ноябре прошлого года.

«Ни одни другие выборы не подвергались такому тщательному изучению и не проводились по таким высоким стандартам. <…> В Америке, если вы проигрываете, вы принимаете этот результат. Вы следуете конституции. Вы пытаетесь снова. Вы не называете факты ложными. <…> Это не искусство управления государством. Это эгоизм», — заявил Байден. «Большая ложь», — сказал он, имея в виду утверждения его политических оппонентов о том, что выборы не были честными.

Байден также подверг критике некоторых республиканцев, которые, по его мнению, продвигают законопроекты, направленные на то, чтобы «усложнить голосование для американцев».

«Только в этом году 17 штатов ввели в действие — не просто предложили, а ввели в действие — 28 новых законов, которые усложняют голосование для американцев. Это не говоря о почти 400 дополнительных законопроектах, которые республиканцы в законодательных собраниях [разных] штатов пытаются принять. <…> Хотя это масштабное нападение на избирательные права не является беспрецедентным, оно принимает новые и <…> вредоносные формы», — считает хозяин Белого дома.

Он также заявил о важности принятия законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы — For The People Act («Закон для народа»).

Свою версию этого законопроекта Палата представителей Конгресса США приняла в марте, однако в Сенате инициатива не прошла процедурное голосование из-за противодействия со стороны республиканцев. «Мы должны принять For The People Act», — призвал Байден, пообещав подписать законопроект в случае его одобрения Конгрессом.

«Услышьте меня ясно: в Америке сегодня разворачивается нападение, предпринимается попытка подавить и подорвать право голосовать на свободных и справедливых выборах. Нападение на демократию, нападение на свободу, нападение на то, кем мы являемся [по своей природе], кем мы являемся как американцы», — сказал глава Белого дома.

По его мнению, угроза нависла над «самой основой» страны.

«Мы сталкиваемся с самым значительным испытанием нашей демократии со времен Гражданской войны. Это не преувеличение. Со времен Гражданской войны (1861−1865 годы). Конфедераты тогда не штурмовали Капитолий, как это сделали 6 января [2021 года] мятежники. Я говорю это не для того, чтобы встревожить вас. Я говорю это, поскольку вы должны быть встревожены», — добавил президент США.

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