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04:28 (мск), источник: ТАСС

Мальта отказалась от идеи пускать в страну только привитых от ковида

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мальта решила отказаться от плана с 14 июля не пускать в страну людей, не сделавших прививку от новой коронавирусной инфекции. Однако въезжающие все равно должны будут пройти карантин. Такая информация содержится в документе, опубликованном во вторник вечером на официальном сайте правительства республики.

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Источник: AP 2021

Людей, которые не могут сделать прививку от COVID-19 по медицинским показаниям, а также детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа перед их прибытием на Мальту.

О том, что в республику с 14 июля планируют пускать только вакцинированных, в пятницу сообщил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферн.

В понедельник Еврокомиссия (ЕК) попросила у властей островного государства пояснить свое решение, подчеркнув, что «любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными».

С 7 по 13 июля в стране было выявлено 719 новых случаев заражения COVID-19: это почти в 13 раз больше, чем за предыдущие семь дней с 30 июня по 6 июля (57). Обе дозы вакцины от коронавируса получили более 351 тыс. человек (более 80% взрослого населения страны).

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