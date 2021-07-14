СМИ: ФБР ведет расследование против компании в США из-за поставок продукции в Москву

Согласно этим документам, следователи подозревают компанию в том, что она «преднамеренно фальсифицировала сопроводительные документы на товар, избегала и обходила экспортные ограничения и маскировала конечных пользователей» некоего лабораторного оборудования, которое поставлялось в Россию. Согласно этим данным, речь идет о пяти партиях товаров, отправленных в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.
По информации издания, американская компания связана с российской фирмой «Интертек инструментс», которую Министерство торговли США в марте внесло в свой черный список вместе с еще восьмью компаниями из РФ и 27-м Научным центром Минобороны РФ.
Как утверждалось в распространенном тогда заявлении Минторга, фигуранты ограничительного списка были причастны к «российским программам оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия».
The Daily Beast отмечает, что никаких официальных обвинений в адрес компании и ее сотрудников выдвинуто не было. Также остается не ясным, какие именно товары, по версии ФБР, Intertech поставляла в Россию.
В марте Министерство торговли США внесло в свой черный список 27-й Научный центр Минобороны РФ, российские компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract, Rau Farm и «Регионснаб», а также германские компании ChimConnect Gmbh, Pharmcontract, Riol-Chemie и швейцарскую ChimConnect AG. Попадание в список означает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий.