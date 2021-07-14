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05:24 (мск), источник: РБК

США пригрозили самостоятельно принять меры против «хакеров из России»

Страны, укрывающие киберпреступников, должны принять меры в отношении них, в противном случае США сделают это за них. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Блинкен упомянул кибератаки на американскую IT-компанию SolarWinds, в которых Вашингтон обвинил хакеров из России. По его словам, выводы о причастности России ко взлому поддержали 22 страны, ЕС, НАТО.

Источник: Reuters

На саммите НАТО альянс подтвердил, что из-за хакерских атак может быть введена в действие статья 5, согласно которой нападение на одного или нескольких членов НАТО рассматривается как нападение на всех, отметил глава Госдепартамента.

«Наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, обязаны принять меры. Если они этого не сделают, мы сделаем это», — сказал госсекретарь.

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Ранее в июле президент Джо Байден во время телефонного разговора с коллегой Владимиром Путиным призвал Россию принять меры по пресечению деятельности хакеров и заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все необходимые шаги для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры».

Американский лидер также не исключает, что США могут предпринять ответную атаку на российские серверы.

Вашингтон, в частности, утверждает, что Россия причастна к взломам сетевых структур США. По мнению спецслужб, хакеры действуют либо по заданию Москвы, либо с ее ведома. По данным Bloomberg, хакеры, которых США связывают с российским правительством, взломали компьютерные системы национального комитета Республиканской партии США. Кроме того, по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, ответственна за нее, как утверждается, хакерская группировка REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.

Россия неоднократно отрицала свою причастность к кибератакам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков требует от США разъяснений. «Ну, вы говорите, что с территории России хакеры атакуют какие-то компании. Как минимум надо дать информацию, на основании чего вы приходите к такому выводу», — заявлял он.

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