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07:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В тюрьмах Афганистана находятся до 30 россиян

В Афганистане в заключении находятся «два-три десятка» людей, которые называют себя россиянами. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, ситуация «аналогичная с тем, что происходило в Сирии».

Источник: AP 2021

«Речь идет о двух-трех десятках людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Это люди, которые просочились в Афганистан под разными предлогами. В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии», — сказал Кабулов «РИА Новости».

Ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся граждане России и Центральной Азии. При этом он не уточнил, как россияне попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) утверждает, что контролирует 85% территории Афганистана. 13 июля стало известно, что афганские силовики отбили у боевиков один из районов провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном. Стороны конфликта вступают в борьбу за стратегические объекты и коммуникации, а также за внешнюю поддержку.

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