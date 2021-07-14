В тюрьмах Афганистана находятся до 30 россиян

«Речь идет о двух-трех десятках людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Это люди, которые просочились в Афганистан под разными предлогами. В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии», — сказал Кабулов «РИА Новости».
Ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся граждане России и Центральной Азии. При этом он не уточнил, как россияне попали в эти тюрьмы и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками.
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) утверждает, что контролирует 85% территории Афганистана. 13 июля стало известно, что афганские силовики отбили у боевиков один из районов провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном. Стороны конфликта вступают в борьбу за стратегические объекты и коммуникации, а также за внешнюю поддержку.