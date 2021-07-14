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11:06 (мск), источник: РБК

В МИДе объяснили переговоры с талибами

Если бы Россия не начала наводить мосты с террористическим «Талибаном» (запрещен в России), ей бы сейчас не с кем было вести переговоры о ситуации в Афганистане, заявил Кабулов. Ранее в Москве прошла встреча с талибами.

Источник: РИА "Новости"

Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с признанным террористическим движением «Талибан» (запрещено в России), поскольку ей было нужно доносить свою озабоченность в сфере безопасности в регионе, заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

По словам представителя МИДа, о том, что ситуация в Афганистане будет ухудшаться на фоне вывода войск США, Россия предупреждала еще несколько лет назад. Однако, если рассматривать «стратегические итоги событий в Афганистане», еще несколько лет в стране была сеть американских военных баз, большинство из которых «никакого стратегического отношения к Афганистану не имели», продолжил он.

Они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано.
Замир Кабулов

Итогом же, что Россия ранее начала устанавливать контакт с талибами, стало то, что она может «разговаривать с любой из сил в Афганистане», отметил представитель МИДа.

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«Представьте, что если бы мы семь лет назад не стали наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — сказал дипломат.

Делегация катарского офиса талибов прибыла в Москву и провела переговоры в российском МИДе 8 июля. Встреча прошла на фоне масштабного наступления «Талибана» в Афганистане. Оно началось после того, как США и союзники завершили вывод войск из республики. Террористическая группировка взяла под контроль бóльшую часть территории страны, в том числе участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. В частности, границу с последним отступающие афганские военные, спасаясь от талибов, переходили несколько раз.

В связи с этим Таджикистан решил перебросить на границу 20 тыс. военных и заявил, что рассчитывает на помощь партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе России. Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность оказать поддержку республике.

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На переговорах в Москве представители российского МИДа и талибы обсудили перспективу запуска межафганских переговоров. Запустить этот процесс пытаются несколько лет как США и Россия, так и другие страны — Пакистан, Индия, Китай, Узбекистан. Однако пока избранный впервые в 2014 году и переизбранный в 2019-м президент Ашраф Гани и талибы в переговорах не продвинулись.

Кроме того, талибы на встрече в Москве дали российским дипломатам ряд обещаний. В частности, они заявили, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств, пообещали российским дипломатам бороться с производством и контрабандой наркотиков из Афганистана, а также противостоять другой запрещенной в России террористической группировке — «Исламскому государству». В Кремле необходимость контактов с талибами объяснили напряженной ситуацией в Афганистане.

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