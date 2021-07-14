Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
11:48 (мск), источник: ТАСС

Лига безопасного интернета в июле выявила более 300 фейков о выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/ — Среди фейков — ложная информация о медицинском осмотре на избирательных участках, переносе даты Единого дня голосования и планах по введению локдауна после выборов.

Лига безопасного интернета менее чем за неделю выявила более 300 случаев распространения недостоверной информации (фейков) о предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Читайте также
Шмелева: народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования

«С 8 июля таких публикаций зафиксировано уже 312, их число будет расти», — сказала собеседница ТАСС. Среди фейков — ложная информация о медицинском осмотре на избирательных участках, переносе даты Единого дня голосования и планах по введению локдауна после выборов.

По словам Мизулиной, часть фейков распространена, предположительно, с территории иностранных государств, в том числе входящих в ЕС. «Эта информация передана нами для проведения проверки в правоохранительные органы. Эксперты ожидают резкий рост числа таких фейков в ближайшее время», — сообщила Мизулина.

Большая часть фейков о выборах обнаружена на платформах TikTok и Telegram.

Кроме того, с начала июня организация обнаружила 5 тыс. 107 фейков, относящихся к вакцинации и ограничительным мерам.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
В МИДе объяснили переговоры с талибами
В Москве начали делать временные татуировки с QR-кодами
В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
Гидрометцентр спрогнозировал наступление в РФ «европейских» зим
В тюрьмах Афганистана найдены 30 россиян
Российские работодатели начали делать доплаты за жару
Горячие темы на Авто
Как вы, решаете сами . 222
Сегодня Петра и Павла. 157
Вопрос --(воскресный ) 158
да просто поболтать ))) 140
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
Дмитрий Шепелев растрогал соцсети, показав фото детей Шоумен наслаждается отцовством
Леди
59-летняя Ирина Розанова восхитила фанатов великолепной растяжкой Поклонники в восторге!
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь