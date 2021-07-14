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13:39 (мск), источник: Ведомости

У здания Рады в Киеве прошли столкновения протестующих экс-силовиков с полицией

У здания Верховной рады Украины в Киеве произошли столкновения между протестующими ветеранами украинского МВД и других силовых ведомств, требующих пересмотра пенсий, и полицией, передает «УНИАН».

Столкновения произошли напротив Рады, на площади Конституции. Протестующие (по оценке издания, около тысячи человек) после оглашения требований потребовали у депутатов украинского парламента выйти к ним.

После того как этого не произошло, демонстранты попытались сами проникнуть в Раду. Они прорвались через забор и кордон Нацгвардии, которыми разделена площадь Конституции — перед центральным входом в парламент. После этого правоохранители оттеснили их к улице Грушевского.

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По данным телеканала «Украина 24», правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих.

Демонстранты также заявили, что если их требования не выполнят до 14 августа, то они будут проводить в Киеве более радикальные действия. В частности, планируется марш. Участники акции сообщили, что сегодня планируют также отправиться и к зданию Кабинета министров Украины.

Акция бывших силовиков касается требования перерасчета пенсий. По их мнению, они получают почти в три раза меньше положенного. Четырьмя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что при индексации доходов украинцев в 2017 г. вопрос об индексации пенсий силовиков не был урегулирован, и назвал это «несправедливостью».

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Зеленский заявил, что по его поручению министерство социальной политики Украины разработало решение о повышении выплат военнослужащим, благодаря чему для 400 000 военных пенсионеров страны, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 г., будет установлена доплата в 2000 гривен, а минимальная пенсионная выплата силовикам будет установлена на уровне 3854 гривны. Также Зеленский пообещал, что будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат повышение почти в 700 гривен.

Однако, по заявлению протестующих, соответствующие поручения главам минобороны, МВД, нацгвардии, госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другим руководителям силовых ведомств пока так и не были даны.

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