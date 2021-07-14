«Русские хакеры» загадочно исчезли после жалобы Байдена Путину

Об исчезновении REvil из Даркнета сообщил телеканал CNBC. По данным журналистов, при попытке открыть страницы появляется сообщение: «Не удалось найти сервер с указанным именем хоста».
На ограничение доступа к страницам REvil в Даркнете также обратили внимание газета The New York Times и агентство Bloomberg. Отключение произошло примерно 13 июля в 01:00 по североамериканскому восточному времени (08:00 мск). Пока неизвестно, кто заблокировал сайты — сами хакеры или правоохранительные органы.
Старший аналитик угроз Recorded Future Inc. Аллан Лиска заявил, что никогда не сталкивался с подобным отключением всей инфраструктуры кибермошенников. Он пояснил, что из Даркнета, в частности, пропали блог о вымогательствах, страницы с платежными инструментами и чат.
Автор блога о кибербезопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс отметил в своем Twitter-аккаунте, что на связь перестал выходить представитель группировки под ником Unknown. Он также добавил, что пользователям не отвечает и служба поддержки ресурса, к которой те ранее обращались с жалобами.
Внезапное исчезновение группировки REvil из Даркнета произошло спустя несколько дней после телефонного разговора американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина, в котором коллега из США пожаловался на необходимость принять меры против хакеров-вымогателей на территории РФ.
Журналисты The New York Times рассматривают три версии случившегося:
Эти парни — хвастуны. Но тут мы не увидели никаких записок, никакого хвастовства. Такое ощущение, что они бросили все под давлением.
Аллан Лискааналитик угроз Recorded Future Inc.
Летом 2021 года хакеры REvil атаковали крупнейшую мясоперерабатывающую компанию в мире — JBS. Организации пришлось заплатить вымогателям выкуп в размере $11 млн. В дальнейшем группировку обвинили в атаке на 200 компаний из США через международную фирму Kaseya, которая занимается производством программного обеспечения для IT-предприятий.