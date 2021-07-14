15:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: Путин «не расписывается» за выбор украинцев
Президент России Владимир Путин не расписывается за выбор украинского народа, украинцы голосуют за политиков с определенными лозунгами и обещаниями, сообщил
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«Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками, далее в реальности проводится совсем другая линия», — сказал Песков во время
Он напомнил, что в статье Владимира Путина говорится, что Украина во многих аспектах находится под внешним управлением. «Это действительно так. Мы видим, как извне фактически назначаются судьи на Украине и так далее и тому подобное. Что это, если не внешнее управление. Вот именно об этом говорил президент. А выбор украинского народа — это выбор украинского народа. Украинский народ голосует за политиков, которые идут на выборы с определенными лозунгами, обещаниями», — добавил
Дмитрий Песков также прокомментировал паузу в работе нормандского формата. Он считает, что она связана с дефицитом продвижения в выполнении договоренностей со стороны Киева. По его словам, действенной мерой по урегулированию может стать реализация минского комплекса мер.
12 июля вышла статья президента России «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней Владимир Путин назвал бедой и трагедией «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Путиным его статью.