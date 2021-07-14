В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» нельзя использовать как инструмент против Украины

«Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — сказал он. «Нам в будущем нужно будет больше газа, если мы хотим завершить энергетическую реформу. А в Западной Европе все меньше стран производят газ», — добавил Лашет.
По его словам, ориентировочно в августе-сентябре укладка труб «Северного потока — 2» завершится и тогда «нужно будет новое разрешение — европейское, чтобы газ начал поставляться».
«И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически», — добавил глава ХДС.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы, предполагается, что в конце августа укладка будет завершена.
Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.