В США призвали к бомбардировке Кубы

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.
В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.
При этом помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения насилия в отношении демонстрантов. Москва же сочла недопустимым вмешательства извне во внутренние дела Кубы, как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Куба переживает рост инфляции и гуманитарный кризис. На острове резко увеличилось число заболевших COVID-19 и медицинская система не справляется. Кроме того, пандемия практически убила такой важный источник доходов для республики, как туризм.
Ранее, 13 июля, Agence France-Presse сообщило, что один человек скончался в результате беспорядков на Кубе.
В тот же день глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов. По его убеждению, в воскресных событиях принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.