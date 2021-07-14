Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
1010 самых зловещих крепостей-тюрем в истории
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
23:15 (мск), источник: Известия

В США призвали к бомбардировке Кубы

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал президента США Джо Байдена нанести удар по Кубе для свержения правительства страны. «Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение ко множеству других опций», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Источник: Reuters

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

В свою очередь, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

При этом помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег власти Кубы от применения насилия в отношении демонстрантов. Москва же сочла недопустимым вмешательства извне во внутренние дела Кубы, как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Куба переживает рост инфляции и гуманитарный кризис. На острове резко увеличилось число заболевших COVID-19 и медицинская система не справляется. Кроме того, пандемия практически убила такой важный источник доходов для республики, как туризм.

Ранее, 13 июля, Agence France-Presse сообщило, что один человек скончался в результате беспорядков на Кубе.

В тот же день глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов. По его убеждению, в воскресных событиях принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Придут в ГОСТы: в РФ могут отменить часть штрафов с видеокамер
Последнее лето детства: подростков заставят платить за аварии
Мурашко рассказал о правилах получения медотвода от вакцинации
В ФРГ заявили, что «СП-2» нельзя использовать против Украины
В ООН сообщили о сотнях тысяч россиян на грани голода
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории (фото)
Исследование Спорта Mail.ru: как Россия выступит на Олимпиаде
Gnezdo.ru
Что ждет дачников с 1 марта. Выбора не оставили
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
США готовятся к войне против России
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Горячие темы на Авто
Мысль---трезвая--- 308
Как вы, решаете сами . 225
Что то последние дни все пришибленные какие то . То ли жара , то ли оглобля догнала. . 210
Сегодня Петра и Павла. 159
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
Дмитрий Шепелев растрогал соцсети, показав фото детей Шоумен наслаждается отцовством
Леди
59-летняя Ирина Розанова восхитила фанатов великолепной растяжкой Поклонники в восторге!
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь