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23:42 (мск), источник: ТАСС

Пентагон подтвердил начало эвакуации запросивших американскую визу афганцев в конце июля

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Американские военные начнут перевозить в безопасные места афганцев, запросивших иммиграционные визы в США, в конце июля. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты начнут перевозить по воздуху в другие места первые группы афганцев и членов их семей, которые помогали США и нашим союзникам <…>, в конце этого месяца», — сказал он.

Кирби отказался пока говорить, куда именно будут доставлять этих людей, а также не стал предоставлять любую другую информацию об их перемещении по территории Афганистана. По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы все эти граждане смогли безопасно покинуть афганскую территорию.

Представитель Пентагона также переадресовал все вопросы, которые касались случаев отказа в выезде из страны для ряда афганцев, сотрудничавших с американцами, в Госдепартамент США.

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На прошлой неделе президент США Джо Байден заявлял, что американские власти начнут позднее в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США.

Как отмечал американский лидер, в июле власти начнут авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США, а также их семей. По его словам, Соединенные Штаты намерены гарантировать, что «забирают афганских граждан, которые работали бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики».

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации.

Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета «Нью-Йорк таймс», эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им в ней будет отказано.

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