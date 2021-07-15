РФ и ЕС обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации

«Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — заявили в пресс-службе российского Минздрава.
В ведомстве сообщили, что в ближайшее время стартуют тематические консультации с европейскими коллегами. К обсуждению подключат заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
«Мы исходим из принципа взаимности, а также необходимости межсекторальной комплексной проработки соответствующих регуляторных и технологических решений», — отметили в министерстве.
ЕС, в свою очередь, уже направил в Россию «общую и техническую» информацию об электронных сертификатах Digital Green Pass. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии (ЕК), отметив, что переговоры пока не начались.