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01:34 (мск), источник: Известия

РФ и ЕС обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации

В Минздрав РФ поступило предложение представительства ЕС об обсуждении процедур применения цифровых сертификатов о вакцинации и возможностей признания их эквивалентности. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

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Источник: Известия

«Полагаем целесообразным поддержать инициативы по конструктивному международному диалогу в части облегчения трансграничного перемещения вакцинированных против COVID-19 граждан», — заявили в пресс-службе российского Минздрава.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время стартуют тематические консультации с европейскими коллегами. К обсуждению подключат заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

«Мы исходим из принципа взаимности, а также необходимости межсекторальной комплексной проработки соответствующих регуляторных и технологических решений», — отметили в министерстве.

ЕС, в свою очередь, уже направил в Россию «общую и техническую» информацию об электронных сертификатах Digital Green Pass. Об этом «Известиям» рассказали в Еврокомиссии (ЕК), отметив, что переговоры пока не начались.

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