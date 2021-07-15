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01:15 (мск), источник: ТАСС

Госдеп раскрыл содержание разговора Путина и Керри

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре в среду подчеркнули важность для Вашингтона и Москвы совместной работы над целым рядом климатических вопросов. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

Источник: РИА "Новости"

«Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно», — отмечается в документе.

Керри, согласно этим данным, также подчеркнул, что Москве и Вашингтону предстоит «работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой».

«Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов», — подчеркивается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Они также заявили о важности работы, направленной на успешное проведение 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, в Соединенном Королевстве», — говорится в документе.

По данным американской стороны, российский лидер также «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и заявил о намерении России среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства».

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин переговорил в среду по телефону со спецпредставителем президента США по вопросам климата. Там отметили, что Керри во время разговора информировал о прошедших встречах с российскими коллегами. В свою очередь Путин подчеркнул, что РФ «придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении».

В пресс-службе добавили, что в этой связи в разговоре были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Кроме того, в контексте текущего председательства России в Арктическом совете состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике.

Керри начал трехдневный визит в Москву в понедельник, он уже был принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 1 июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в развитие итогов саммита в Женеве 16 июня.

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